Юрист Костянов: ответственность за падение льда с крыш несут ТСЖ или УК

Юрист Андрей Костянов объяснил в интервью «Ридусу» , кто несет ответственность за падение ледяных масс с крыш зданий и как можно получить компенсацию за причиненный ущерб.

Если речь идет о многоквартирном доме, то ответственность за такие инциденты несут товарищества собственников жилья (ТСЖ) или управляющая компания. В случае коммерческих помещений ответственность возлагается на арендатора или управляющего лица, например, заместителя директора по хозяйству.

Если ущерб здоровью незначителен, то вероятнее всего будет возбуждено гражданское разбирательство, в ходе которого виновная сторона обязана покрыть расходы на лечение и компенсировать моральный ущерб.

Чтобы претендовать на возмещение расходов на лечение, необходимо сохранять все квитанции и заключать договор с медицинским учреждением. Размер компенсации морального ущерба определяет суд.