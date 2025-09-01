Юрист Корнеев призвал четко прописывать условия проживания в договоре найма

Для предотвращения множества неприятных ситуаций важно детально зафиксировать условия аренды жилья в соответствующем соглашении. Об этом рассказал ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев в беседе с Life.ru .

По его словам, договор аренды обязательно должен содержать пункт о сроках его действия. Если период не установлен отдельно, соглашение автоматически заключается на пятилетний срок.

«По истечении срока договора найма жилого помещения наниматель имеет преимущественное право на заключение договора найма жилого помещения на новый срок», — добавил эксперт.

Как пояснил юрист, минимум за три месяца до завершения договора собственник обязан уведомить жильца о желании пролонгации документа на текущих или обновленных условиях либо отказаться от дальнейшего съема квартиры.