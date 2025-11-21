Юрист Конышев призвал при покупке квартиры проверять продавца

Приобретение квартиры — ответственный шаг, сопряженный с рисками. Рынок недвижимости таит немало ловушек, о которых важно знать заранее. Юрист Андрей Конышев поделился с Ura.ru рекомендациями, как минимизировать риски при покупке недвижимости.

Первым делом необходимо запросить у продавца историю переходов права собственности. Это позволит отследить, как часто квартира переходила из рук в руки. Если за последние годы жилье неоднократно перепродавалось, это может быть сигналом о наличии проблем.

Также стоит обратить внимание на срок владения текущим собственником. Если он владеет квартирой недолго, стоит уточнить причины продажи. Быстрая смена владельцев может скрывать юридические риски.

Необходимо запросить справку о зарегистрированных лицах. Это поможет избежать неприятных сюрпризов в виде неожиданно возникших «лишних» жильцов. Если доли в квартире принадлежат нескольким лицам, то согласие каждого на сделку обязательно должно быть заверено у нотариуса.

Продавец может умолчать о долгах по коммунальным услугам. Чтобы этого избежать, запросите последнюю квитанцию ЖКХ или справку от управляющей компании об отсутствии задолженности.

Конышев рекомендует проверять не только квартиру, но и самого продавца. Получив его паспортные данные, можно узнать, не находится ли человек в процедуре банкротства. Также не будет лишним проверить справку собственника из психоневрологического или наркологического диспансеров.