Юрист Конышев предупредил самокатчиков о штрафах за создание помех пешеходам

По словам эксперта, если человек стал очевидцем нарушения ПДД самокатчиком или пострадал от действий такого участника движения, он вправе обратиться в ГИБДД.

«В случаях когда самокат был под управлением человека и произошло столкновение с человеком, животным или транспортным средством, данный инцидент является ДТП», — пояснил специалист.

Он также отметил, что за создание препятствий для передвижения пешеходов, например, предусмотрен штраф в 2,5 тысячи рублей. За превышение скорости и езду в неположенном месте придется заплатить 800 рублей. То же денежное взыскание распространяется на случаи передвижения вдвоем.