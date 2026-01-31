Юрист Коняхин напомнил о праве на компенсацию при падении наледи на машину

С наступлением зимы автовладельцы в России часто сталкиваются с проблемой повреждения машин из-за схода снега и льда с крыш зданий. Практикующий юрист Виталий Коняхин рассказал в беседе с Lenta.ru , как действовать в таких ситуациях.

По словам эксперта, при падении наледи на машину владелец имеет право требовать компенсацию. Необходимо сразу же зафиксировать последствия происшествия: сделать фото- и видеосъемку повреждений, места стоянки и самой крыши. Также полезно найти свидетелей и обратиться в полицию для оформления соответствующих материалов.

Далее следует направить письменную претензию в адрес управляющей компании. Организация обязана отреагировать, зафиксировать повреждения и принять меры по устранению опасности, включая уборку снега, добавил MK.Ru.