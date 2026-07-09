Юрист Конецкий отметил, что отказ сотрудников кафе в посещении туалета близок к неправомерному

Отказ в посещении туалета в заведении общественного питания без покупки может рассматриваться с двух сторон. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил член регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Конецкий.

С одной стороны, отказ может считаться нарушением прав гражданина, так как навязывать покупку неправомерно. С другой стороны, территория кафе является частной собственностью, и владелец вправе устанавливать определенные правила пользования имуществом.

Однако, по мнению эксперта, отказ сотрудников заведения в посещении туалета близок к неправомерному.

Отдельно отмечается, что установка кодового замка на туалет и выдача пароля только после покупки являются незаконными действиями, которые могут быть оспорены.

В таких ситуациях эффективнее обращаться не сразу с иском в суд, а с жалобой в Роспотребнадзор, прокуратуру или другие надзорные органы.