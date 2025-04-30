Юрист Конецкий: огонь в мангале можно разводить в пяти метрах от дачного дома

Юрист Алексей Конецкий рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik о требованиях пожарной безопасности на дачных участках.

По словам эксперта, разжигать огонь в мангале можно на расстоянии минимум пяти метров от дома. Кроме того, в радиусе 10 метров не должно быть легковоспламеняющихся материалов.

«Открытый огонь можно разводить в 50 метрах от построек, в радиусе 10 метров также ничего легковоспламеняющегося быть не должно», — добавил специалист.

Юрист предупредил, что сжигать траву или ветки лучше в ямах глубиной не менее 30 сантиметров. Вокруг кострища не должно быть предметов, которые могут загореться, передает «Петербургский дневник».