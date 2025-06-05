Юрист Комагина сообщила, что закон об эвтаназии питомцев противоречит позиции КС РФ

В Российской Федерации запрещено усыплять бездомных животных, если для них не нашлось хозяев. Об этом сообщила юрист и президент фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина в интервью «Ридусу». Таким образом она прокомментировала решение властей Хабаровского края разрешить эвтаназию бездомных питомцев.

По словам эксперта, действующий в регионе закон об эвтаназии животных противоречит позиции Конституционного суда России.

«Конституционный суд РФ считает умерщвление безнадзорных животных исключительной мерой, возможной лишь в том случае, если собака представляет серьезную опасность для человека», — напомнила специалист.

Комагина допустила, что прокуратура, гражданские активисты и зоозащитники попытаются оспорить новые правила.

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