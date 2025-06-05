Юрист Комагина сообщила, что закон об эвтаназии питомцев противоречит позиции КС РФ

В Российской Федерации запрещено усыплять бездомных животных, если для них не нашлось хозяев. Об этом сообщила юрист и президент фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина в интервью «Ридусу». Таким образом она прокомментировала решение властей Хабаровского края разрешить эвтаназию бездомных питомцев.