Юрист Комагина напомнила о штрафах для хозяев животных, которые оставляют их дома без присмотра | 360°

Общество 07 мая 2024, 16:52 Юрист Комагина напомнила о штрафах для хозяев животных, которые оставляют их дома без присмотра

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Согласно статье 8.52 КоАП РФ «Нарушение требований к содержанию животных» хозяева питомцев могут получить денежный штраф в размере от пяти до 30 тысяч рублей за плохой уход. Об этом«Ридусу» рассказала президент фонда «Забытые животные» Анастасия Комагина.

«Он (хозяин — ред.) может их даже не оставлять, но если он не осуществляет уход за ними в указанном выше режиме, то он уже нарушает правила содержания животных», — пояснила эксперт.

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Комагина считает, что в России давно назрела необходимость ввести законодательное ограничение разведения животных или поставить его под жесткий контроль.