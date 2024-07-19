Юрист Караева рассказала, что есть три вида правовой ответственности родителей за действия своих детей

Юрист по гражданским делам, автор научных статей Светлана Караева в беседе с изданием Daily Moscow перечислила виды правовой ответственности родителей за своих детей.

Эксперт рассказала, что ответственность взрослых может быть классифицирована как гражданско-правовая, уголовно-правовая и административно-правовая. Первая подразумевает, что родители должны компенсировать ущерб, причиненный их ребенком. Это может быть повреждение чужого имущества или причинение вреда здоровью другого человека.

Уголовно-правовая ответственность наступает, когда родители совершают действия, повлекшие особо опасные последствия для их несовершеннолетнего ребенка. В этом случае родителей могут лишить свободы на определенный срок. При административно-правовой ответственности родителей могут оштрафовать за нарушение правил воспитания и образования детей, добавила Караева.