Юрист Карабанов рассказал о новой схеме мошенничества с заменой домофонов

Мошенники начали обманывать людей, выдавая себя за специалистов по замене домофонов. Юрист Александр Карабанов объяснил KP.RU , как не попасться на уловки злоумышленников.

Чаще всего их жертвами становятся пенсионеры. Преступники сообщают им о замене домофонов и ключей от дверей, а затем просят назвать код из смс.

Кабанов напомнил, что нельзя никому сообщать коды и информацию из сообщений. Преступники могут получить доступ к «Госуслугам» и оформить кредит или обналичить банковские счета. Доказать свою непричастность бывает сложно.

Одна пострадавшая рассказала, как ей позвонили и представились работниками, меняющими домофоны. Мужчина спросил, сколько ключей нужно на квартиру, и предупредил, что позже придет код на телефон, который нужно будет назвать. По словам женщины, она поверила звонившему, но потом он попросил продиктовать код, и она повесила трубку.