Юрист Карабанов рассказал о новой схеме мошенничества с заменой домофонов
Мошенники начали обманывать людей, выдавая себя за специалистов по замене домофонов. Юрист Александр Карабанов объяснил KP.RU, как не попасться на уловки злоумышленников.
Чаще всего их жертвами становятся пенсионеры. Преступники сообщают им о замене домофонов и ключей от дверей, а затем просят назвать код из смс.
Кабанов напомнил, что нельзя никому сообщать коды и информацию из сообщений. Преступники могут получить доступ к «Госуслугам» и оформить кредит или обналичить банковские счета. Доказать свою непричастность бывает сложно.
Одна пострадавшая рассказала, как ей позвонили и представились работниками, меняющими домофоны. Мужчина спросил, сколько ключей нужно на квартиру, и предупредил, что позже придет код на телефон, который нужно будет назвать. По словам женщины, она поверила звонившему, но потом он попросил продиктовать код, и она повесила трубку.