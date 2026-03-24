Юрист Южалин напомнил, что сборы на подарки на работе могут быть только добровольными
Юрист Александр Южалин предупредил в беседе с RT, что сборы на подарки, корпоративы и другие совместные мероприятия на работе должны быть исключительно добровольными.
«Законодательство Российской Федерации не дает работодателю права требовать от работника сдать деньги на какие-либо цели», — подчеркнул он.
По словам эксперта, работодатель также не имеет права удерживать из заработной платы работника какие-либо суммы на эти цели. Трудовой кодекс РФ содержит исчерпывающий перечень оснований для удержаний, и подобные случаи в нем не указаны.
Специалист отметил, что если работодатель необоснованно удержит что-то из заработной платы, то это будет грубым нарушением законодательства России.