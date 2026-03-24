Юрист Юнисова призвала принять срочные меры для улучшения состояния объектов ЖКХ

Эксперт в области ЖКХ, юрист Евгения Юнисова в эфире радио Sputnik выразила серьезную обеспокоенность состоянием объектов коммунальной сферы в России. Она отметила, что накопленный износ и недофинансирование приводят к значительным потерям как в текущем обслуживании, так и к необходимости более дорогостоящего капитального ремонта в будущем.

Юнисова подчеркнула, что, хотя в сфере жилищного хозяйства предпринимаются определенные меры, такие как программы переселения из аварийных домов и региональные программы капитального ремонта многоквартирных домов, в отношении объектов жизнеобеспечения не существует долгосрочных и краткосрочных программ.

«Большая часть сетей и значительная часть объектов находятся в неудовлетворительном состоянии. Это влечет большие потери на текущие ремонты и их содержание, что в свою очередь отражается на стоимости коммунальных услуг, которые оплачивают все потребители», — пояснила Юнисова.

Кроме того, она подчеркнула необходимость немедленной модернизации сетей, включая осовременивание, цифровизацию и использование современных технологий.