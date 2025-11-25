Юрист Ярмуш поддержала идею периода охлаждения при сделках с недвижимостью

Адвокат и специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в интервью RT выразила поддержку идее введения периода охлаждения при сделках с недвижимостью.

Эксперт отметила, что такие изменения законодательства очень важны. Она подчеркнула, что судебная практика в подобных ситуациях часто вставала на сторону продавцов, ставших жертвами мошенников, но при этом страдали покупатели.

«По моему мнению, суды неправильно возвращали квартиры потерпевшей стороне, пенсионерке в данном случае, без обязанности вернуть деньги покупателям квартиры», — добавила Ярмуш.

По ее словам, период охлаждения позволит сторонам более тщательно обдумать сделку. Также юрист упомянула о недавнем решении суда, согласно которому пострадавшая пенсионерка должна выселиться из проданной квартиры, несмотря на действия мошенников.