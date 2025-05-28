Юрист Яковлева сообщила о снижении влияния работодателей на депремирование

Государственная дума РФ приняла закон, который существенно изменит подход к депремированию сотрудников. Теперь работодатели не смогут лишать премий бессрочно, сообщила юрист и член Палаты налоговых консультантов России Валентина Яковлева в беседе с Ura.ru .

Ранее компании могли устанавливать длительные периоды лишения премий, чтобы «выжить» неугодного сотрудника. Часто это происходило на основании дисциплинарного взыскания, срок действия которого мог достигать целого года.

«Теперь же, если дисциплинарный проступок был совершен, например, в апреле, то теперь премии работника смогут лишить только на этот месяц», — пояснила эксперт.

Кроме того, согласно нововведениям, размер депремирования ограничен 20%. Ранее этот вопрос полностью находился в компетенции руководства компании, добавила специалист.