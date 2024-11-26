Юрист Яковлева посоветовала взять отпуск на последнюю субботу декабря, а не на январь

Многие россияне хотят пропустить последний рабочий день этого года, а именно 28 декабря. Как лучше продлить себе зимние каникулы, ОТР рассказала эксперт по трудовому праву и налоговый консультант Валентина Яковлева.

Она объяснила, что суббота будет официально рабочей, поэтому просто так прогулять ее не выйдет. Тем, кто хочет продлить себе каникулы, юрист посоветовала взять один день отпуска.

Она отметила, что декабрь не самый выгодный для этого месяц, и человек все равно потеряет в деньгах, но гораздо меньше по сравнению с тем, если он возьмет отпуск в январе.

Яковлева также добавила, что на 28 декабря можно взять отгул, если он есть, а также написать заявление за свой счет.