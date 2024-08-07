Юрист Иванов: для заключения брака работник может взять 5 дней отпуска

Работник, которому предстоит официальное заключение брака, может взять пять дней отпуска без сохранения зарплаты. Об этом рассказал юрист Андрей Иванов в беседе с РИАМО .

По словам специалиста, по договоренности с работодателем этот срок может быть увеличен. В целом официальный брак существенно сэкономит деньги. Так, супруги освобождаются от уплаты налогов при дарении друг другу недвижимости, сообщил «ФедералПресс».

Кроме того, во время декретного отпуска жены мужу могут предоставить отпуск по уходу за супругой. Если кто-то из супругов заболевает, другого нельзя заставить работать сверхурочно, отметил Иванов.