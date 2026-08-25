Юрист Хрулев предупредил о рисках сделки с продавцом с депрессией

Покупателю квартиры стоит проверить психическое состояние продавца, если известно о его диагнозе: сделку могут оспорить через суд, сообщает RT .

Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев рассказал, что диагноз «депрессия» сам по себе не делает сделку недействительной. Риск возникает, если суд установит, что в момент подписания продавец не понимал значения своих действий или не мог ими руководить.

Перед сделкой обычно запрашивают актуальные справки из психоневрологического и наркологического диспансеров. При известном диагнозе юрист советует получить заключение психиатра как можно ближе к дате подписания: обычная справка не подтверждает способность человека осознавать условия конкретной продажи.

Суд также может учесть поведение продавца. Значение имеют его работа, самостоятельное обсуждение цены, переписка, посещение банка и нотариуса, понимание расчетов и подтверждение получения денег.

Хрулев добавил, что сделку полезно удостоверить у нотариуса. Нотариус проверяет дееспособность сторон и наличие их волеизъявления.