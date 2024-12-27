Юрист Хмелевской: реализация одного проекта может быть признаком «застройщиков-однодневок»

Компании, привлекающие потенциальных покупателей жильем с низкими ценами, могут быть так называемыми застройщиками-однодневками. Об этом рассказал опытный юрист Денис Хмелевской в интервью сайту «Ридус» .

Одним из главных признаков таких застройщиков является реализация единственного проекта, чаще всего в виде одного жилого здания. Квартиры в этих домах нередко имеют значительные недостатки, связанные с качеством строительства и используемых материалов.

Когда разочарованные покупатели пытаются подать иск против застройщика, они сталкиваются с проблемами: бенефициары таких организаций, как правило, закрывают свои фирмы сразу после продажи всех квартир, переводя активы в другие структуры.

«Застройщик-однодневка» не владеет собственным оборудованием, таким как краны или экскаваторы, и вся деятельность сводится к тому, чтобы быстро заработать на продаже некачественных объектов, а затем уйти от ответственности, предупредил эксперт.