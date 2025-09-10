Юрист Хаминский высказался против введения в России «честного чека»

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский высказался против введения в России «честного чека» в беседе с NEWS.ru .

Инициатива депутатов Госдумы о передаче товара покупателю безвозмездно при несоответствии цены на кассе и ценнике противоречит Конституции РФ и базовым принципам гражданского права.

Юрист подчеркнул, что законопроект фракции «Новые люди» создает механизм внесудебного изъятия имущества, что запрещено основным законом страны. Если стоимость на кассе выше, чем на ценнике, продавец обязан передать товар бесплатно — такая норма противоречит Конституции, ведь никто не может быть лишен своего имущества без решения суда.

Ранее депутаты от фракции «Новые люди» во главе с Владиславом Даванковым предложили законопроект о передаче товаров с неверно указанной ценой покупателям бесплатно. Они считают, что действующие меры не мотивируют продавцов обновлять ценники.