Юрист Хаминский указал на отсутствие обязанности по уведомлению компании о второй работе

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский разъяснил RT , что совместительство — это выполнение другой оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной занятости время.

Специалист указал на отсутствие обязанности по уведомлению компании о второй работе.

«Работник вправе сам решать, где и как ему работать в свободное от основной работы время», — подчеркнул эксперт.

При этом он предупредил о существовании исключений. Это касается руководителей организаций, спортсменов, тренеров, государственных и муниципальных служащих и некоторых других категорий работников.