Юрист Хаминский указал на отсутствие обязанности по уведомлению компании о второй работе

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский разъяснил RT, что совместительство — это выполнение другой оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной занятости время.
Специалист указал на отсутствие обязанности по уведомлению компании о второй работе.
«Работник вправе сам решать, где и как ему работать в свободное от основной работы время», — подчеркнул эксперт.
При этом он предупредил о существовании исключений. Это касается руководителей организаций, спортсменов, тренеров, государственных и муниципальных служащих и некоторых других категорий работников.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте