Юрист Хаминский: УК могут обязать выплатить компенсацию в случае причинения ущерба жильцам при уборке территории

Юрист и член МРО «Деловая Россия» Александр Хаминский в беседе с РИАМО объяснил, в каком случае УК обязуется выплачивать компенсацию жильцам дома.

Так, с управляющей компании могут взыскать деньги в случае причинения ущерба жильцам в результате ненадлежащего выполнения работ по уборке территории. Юрист привел в пример повреждение снегом автомобиля или травму из-за падения на скользком асфальте.

«Обычно все, что касается придомовой территории, относится к ведению управляющей компании, обслуживающей дом», — процитировал эксперта «ФедералПресс».

Если человек каким-то образом повредил здоровье во дворе жилого дома и причиной тому стали действия УК, ему необходимо обратиться в полицию с требованием возбудить уголовное дело за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.