Юрист Хаминский разъяснил, как возвращается долг за умершего супруга

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT пояснил, при каких обстоятельствах супруга может быть обязана вернуть долги своего умершего мужа.

Он подчеркнул, что в соответствии со статьей 1175 Гражданского кодекса России наследники, включая супругу, детей и родителей, отвечают по долгам умершего, но только в пределах стоимости полученного наследства.

Если жена вступит в права наследования, то на нее перейдет обязанность по выплате долга, но не более чем на сумму унаследованного имущества. Если же имущество отсутствует или жена откажется от наследства, долг выплачивать не потребуется.

Хаминский отметил, что если сумма долгов превышает стоимость имущества, наследники могут отказаться от наследства у нотариуса в течение шести месяцев. В таком случае долги по займу им не перейдут. Также к отказу от наследства приравнивается ситуация, когда заявление о принятии наследства не подано в течение шести месяцев.