Юрист Хаминский рассказал об ошибочном попадании в реестр должников по алиментам

С 25 мая 2025 года в России начнет действовать Единый федеральный реестр должников по алиментам. В нем будут указаны ФИО, дата и место рождения должников, сумма их долга и информация об исполнительном производстве. Эти данные будут доступны банкам, работодателям и учреждениям, выдающим загранпаспорта, рассказал «Москве 24» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Реестр объединит информацию из Федеральной службы судебных приставов, судов и госорганов. Он станет частью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Для актуализации списков ФССП начнет взаимодействовать с Фондом пенсионного и социального страхования.

Сейчас мера носит социально-стимулирующий характер, но в будущем реестр должен стать регулирующим. Включенные в него россияне могут столкнуться с ограничениями в получении определенных государственных услуг и преимуществ.

Уведомления о включении в реестр будут приходить от сотрудников ФССП. Чтобы удалить свои данные, нужно полностью погасить долг.

Если же гражданин попал в реестр по ошибке, ему следует обратиться в ФССП за справкой об отсутствии долгов. Тем, кто определял порядок выплат алиментов через нотариуса, нужно будет сначала обратиться к нотариусу, а затем предъявить полученный документ в ФССП.