Юрист Хаминский призвал внести изменения в КоАП по запрету на спам

С 1 августа в России вступает в силу закон, запрещающий телефонный спам. Теперь абоненты смогут отказаться от нежелательных рассылок и обзвонов через личный кабинет оператора связи или мобильное приложение. Нововведение прокомментировал юрист Александр Хаминский в беседе с Общественной Службой Новостей .

По его словам, соответствующие меры могут оказаться неэффективными без дополнительных полномочий для должностных лиц. Проблема спам-звонков кроется в анонимности колл-центров, которые остаются практически неуловимыми.

«Чтобы действительно эффективно бороться с эпидемией навязчивых звонков от скрытых колл-центров, необходимо внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ», — заявил эксперт.

Как пояснил юрист, нужно предусмотреть норму, которая позволит уполномоченному органу запрашивать у оператора связи запись конкретного разговора для проверки.