Юрист Хаминский: при потере карты нужно обратиться в банк и полицию

Юрист Александр Хаминский рассказал, как действовать в случае потери банковской карты. Счет необходимо сразу же заблокировать, отметил эксперт в беседе с News.ru .

По его словам, соответствующую информацию следует передать в финансовую организацию. Также важно нанести визит в отделение банка и оставить письменное заявление о блокировке.

Кроме того, специалист посоветовал обратиться в полицию и проинформировать сотрудников о случившемся.