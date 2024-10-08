Юрист Хаминский: при потере карты нужно обратиться в банк и полицию
Юрист Александр Хаминский рассказал, как действовать в случае потери банковской карты. Счет необходимо сразу же заблокировать, отметил эксперт в беседе с News.ru.
По его словам, соответствующую информацию следует передать в финансовую организацию. Также важно нанести визит в отделение банка и оставить письменное заявление о блокировке.
Кроме того, специалист посоветовал обратиться в полицию и проинформировать сотрудников о случившемся.
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