Юрист Хаминский предупредил об активации мошенников во время предновогоднего покупательского бума

Руководитель Центра правопорядка в городе Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал RT , как не стать жертвой мошенников во время предновогоднего покупательского бума.

Он отметил, что в этот период начинается интенсивный шопинг, и многие покупатели становятся жертвами обманов, заманивающих скидками и специальными предложениями.

Хаминский подчеркнул, что мошенники часто используют доверчивость пожилых людей, предлагая им «подарки» от государственных структур. Для получения подарка жертву просят сообщить специальный код, который затем используется для кражи средств.

Юрист рекомендовал приобретать подарки только в специализированных магазинах и приобретать билеты на мероприятия через проверенные онлайн-сервисы. Он подчеркнул, что внимательность и осторожность помогут избежать мошенничеств и сохранить средства.