Юрист Хаминский: получение справок для водительских прав носит достаточно формальный характер

В России получение справок для водительских прав носит достаточно формальный характер. Такое мнение в разговоре с RT высказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Проблема заключается в том, что право управления автомобилем получают лица, которые представляют угрозу безопасности. Чтобы решить вопрос, эксперт предлагает создать специальный закрытый реестр, куда будет направляться информация о наличии у гражданина заболеваний, препятствующих управлению автомобилями.

«Доступ в ограниченном режиме к такому реестру будут иметь уполномоченные лица Росгвардии и МВД, ответственные за выдачу прав на управление транспортными средствами», — сказал Хаминский.

Ранее в России предложили усложнить правила получения медицинской справки для водительских прав.