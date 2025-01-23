Юрист Хаминский поддержал идею о сокращении документов при оформлении нетрезвых водителей

Инициатива по сокращению количества документов при оформлении нетрезвого водителя нацелена на упрощение процедуры и экономию времени. Об этом сообщил юрист Александр Хаминский в разговоре с RT .

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что на оформление одного документа, например, протокола об отстранении от управления транспортным средством, требуется около пяти минут. Сокращение количества процессуальных документов позволит сэкономить приблизительно 36,8 тысячи рабочих часов ежегодно.

Юрист также предположил, что уменьшение числа документов приведет к снижению затрат на закупку бланков протоколов.

Хаминский добавил, что внесение отметок об отстранении в протокол о направлении на медицинское освидетельствование вряд ли окажет значительное влияние на право граждан на защиту. Основное условие, по его словам, состоит в том, чтобы сводные документы включали всю необходимую информацию.

Ранее Министерство внутренних дел предложило сократить объем документации при оформлении случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения.