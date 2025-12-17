Юрист Хаминский отметил, что работа на конкурентов по совместительству не противоречит закону

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал RT , что сотрудник не обязан сообщать основному работодателю о своей работе по совместительству в конкурирующей фирме. Условие о запрете такой деятельности в трудовом договоре незаконно.

«Трудовое законодательство запрещает ограничивать человека в его трудовых правах и свободах», — подчеркнул специалист.

По его словам, совместительство может быть внутренним — у того же работодателя, и внешним — у другого. Право свободно распоряжаться своими умениями и навыками закреплено в Конституции. Кроме того, стороны могут включить в трудовой договор условие о неразглашении коммерческой тайны.

«К информации, составляющей коммерческую тайну, могут быть отнесены сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности», — пояснил юрист.

Работник не имеет права разглашать такую информацию, даже если трудится на конкурента по совместительству или после увольнения.