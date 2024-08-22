Юрист Хаминский объяснил, террористы могут получить пожизненные сроки за вербовку в свои ряды

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что в некоторых случаях подозреваемому в вербровке в ряды террористов может быть назначено наказание вплоть до пожизненного заключения. Об этом он рассказал Общественной Службе Новостей .

Он объяснил, что статья 205.1 Уголовного кодекса определяет ответственность за разные формы склонения к терроризму. Наименее строгий вариант предполагает наказание от семи до 15 лет лишения свободы. Это касается вовлечения в незаконные вооруженные группы, оправдания терроризма или захвата заложников, отметил эксперт.

Юрист добавил, что если речь идет о вербовке как элементе преступной деятельности, связанной с организацией террористического сообщества, то в этом случае наказание будет значительно строже. Суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.