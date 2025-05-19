Юрист Хаминский напомнил об ужесточении контроля за должниками по алиментам

С 25 мая 2025 года в России введут единый федеральный реестр должников по алиментам, предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с RT .

По словам эксперта, цель соответствующих мер — упорядочить информацию о задолжавших родителях и упростить принудительное взыскание алиментов.

«Что изменится? Реестр объединит информацию из ФССП, судов и госорганов, что позволит автоматически фиксировать просрочки. Данные будут доступны банкам, работодателям и даже учреждениям, выдающим загранпаспорта», — пояснил специалист.

Кроме традиционного ареста счетов и вычетов из заработной платы, должник рискует столкнуться с дополнительными ограничениями. Среди них — запрет на выезд за границу, невозможность занимать управленческие посты, лишение водительских прав и приостановка доступа к услугам портала «Госуслуги», добавил юрист.