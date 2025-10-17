Юрист Хаминский напомнил о возможности получить отгул за донорство крови

В законодательстве РФ нет термина «отгул», однако это понятие используется для обозначения дополнительного дня отдыха, который можно по уважительным причинам. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский в беседе с RT .

По словам специалиста, дополнительный день отдыха может быть предоставлен за работу в выходной или праздник; сверхурочное выполнение задач; переработку на вахте; донорство.

«Работник-донор <…> должен использовать отгул в течение года со дня сдачи крови, его нельзя заменить денежной компенсацией», — пояснил эксперт.

Как отметил юрист, для оформления сотрудник должен написать заявление с указанием даты дополнительного дня отдыха.