Юрист Хаминский напомнил о штрафах за нецензурную брань в общественном месте

Юрист Александр Хаминский напомнил в беседе с RT о последствиях за использование нецензурной лексики в общественных местах.

Специалист пояснил, что использование нецензурной лексики в общественном месте может быть квалифицировано как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП России. В этом случае нарушителя ждет штраф в размере от 500 до 1000 рублей. К общественным местам относятся улицы, парки, транспорт, магазины, подъезды жилых домов и другие места со свободным доступом.

Если употребление нецензурных выражений сопровождается неповиновением требованиям представителей власти или лиц, исполняющих обязанности по охране общественного порядка, это может привести к административному аресту на срок до 15 суток.