Юрист Хаминский напомнил о незаконности и рисках получения зарплаты «в конверте»

Юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с Life.ru рассказал о незаконности и рисках получения зарплаты «в конверте». Он подчеркнул, что такая схема выгодна в первую очередь работодателю, который уклоняется от уплаты налогов и страховых взносов, в то время как сотрудник лишается социальных гарантий.

Распространено заблуждение, что ответственность за «серую» зарплату несет только работодатель. Однако, по словам Хаминского, работник также обязан уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со своих доходов. При получении денег «в конверте» он фактически скрывает доход, что является нарушением закона.

Если налоговый орган установит факт неофициальных выплат, с работника будет взыскана недоимка по НДФЛ, а также штраф в размере 40% от неуплаченной суммы. Помимо налоговых последствий, «конвертная» зарплата существенно снижает уровень социальной защиты, влияя на размер больничных, будущей пенсии и декретных выплат.