Юрист Хаминский напомнил о категориях работников, которых нельзя увольнять по сокращению

При сокращении штата приоритет в сохранении рабочего места имеют сотрудники с высокой производительностью и квалификацией. Такие правила озвучил в беседе с RT юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Хаминский отметил, что процесс сокращения требует от работодателя строгого соблюдения законодательства.

«Ошибки в процедуре могут позволить работникам в дальнейшем восстановиться на работе через суд и получить компенсацию», — подчеркнул он.

Согласно юристу, работодатель обязан издать приказ о сокращении и утвердить новое штатное расписание, а затем уведомить сотрудников о предстоящем увольнении не менее чем за два месяца. Также необходимо сообщить о сокращении в Центр занятости и, при наличии, в профсоюз.

Работодатель обязан предлагать сотруднику подходящие свободные вакансии в компании в течение всего срока уведомления о сокращении.

Хаминский также напомнил о категориях работников, которых нельзя увольнять по сокращению: беременных женщин, женщин с детьми до трех лет, одиноких матерей с детьми до 14 лет, а также работников, находящихся в отпуске или на больничном.