Юрист Хаминский напомнил, что обеденный перерыв может длиться от 30 минут до двух часов

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в беседе с kp.ru напомнил, что россияне имеют право на обеденный перерыв длительностью от 30 минут до двух часов. Важно отметить, что это время не включается в рабочее.

Эксперт уточнил, что график определяется правилами внутреннего трудового распорядка предприятия или организации.

Накануне в Госдуме предложили сократить трудовое время в России до шести часов в день. Соответствующий законопроект уже подготовлен и скоро будет внесен на рассмотрение. Также в Общественной палате предложили продлить работу детсадов до 20:00, чтобы облегчить жизнь работающих родителей.