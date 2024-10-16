Юрист Хаминский: АУСН удобна как для малых предприятий, так и для частных предпринимателей

Налоговый юрист Александр Хаминский в беседе с Общественной Службой Новостей оценил предложение Минфина и ФНС распространить Автоматизированную упрощенную систему налогообложения на всей территории страны.

Эксперт считает, что данная система будет удобна как для малых предприятий, так и для частных предпринимателей. По ней налогоплательщиков освобождают от проведения выездных проверок и необходимости вести бухгалтерию.

Оборот предпринимателя на АУСН не может превышать 60 миллионов рублей, а количество работников должно составлять не более пяти человек. Хаминский пояснил, что применение АУСН предполагает возможности для роста бизнеса, чего нельзя сказать о НПД.