Юрист Гуськова посоветовала не давать взаймы сумму более 10 тыс рублей без расписки

Сумму более 10 тысяч рублей не стоит давать без расписки даже близким родственникам или знакомым. Об этом NEWS.ru сообщила юрист Илона Гуськова.

По словам эксперта, документ можно написать от руки, указав ФИО, паспортные данные и адреса проживания. Сумма долга обычно указывается как цифрами, так и прописью. Также важно обозначить дату возврата средств, добавила собеседница.

«В случае отказа от возврата вы можете написать претензию. Если сделка просрочена, направьте заемщику письменную претензию, где указаны сумма долга, штраф и пени», — сообщила она.

Если человек проигнорировал претензию, можно смело оформлять исковое заявление через юриста, уточнила Гуськова.