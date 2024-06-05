Юрист Гринь рассказала, что перевозчика трудно наказать за смерть домашнего питомца

Многие люди отправляются в отпуск с питомцами, однако они при перевозках приравниваются к багажу. Об этом «ФедералПресс» рассказала лектор Российского общества «Знание» и заместитель заведующего кафедрой интеллектуальных прав МГЮА Елена Гринь.

Она объяснила, что перевозчики не несут ответственность за состояние питомца при перевозке. И в случае его смерти будет крайне сложно получить какую-то компенсацию.

«В рамках авиаперевозок животные приравниваются к багажу и могут перевозиться в зависимости от габаритов и правил конкретной авиакомпании в багаже или в салоне самолета», — объяснила эксперт.

Она добавила, что в поезде на одном месте можно перевозить не больше двух мелких питомцев. Кроме того, бесплатный проезд положен только собаке-поводырю.