Юрист Григорьев предупредил об уголовной ответственности за кражу Wi-Fi

Использование чужого Wi-Fi без разрешения может привести к серьезным последствиям. Подробнее рассказал руководитель юридического консалтинга «Григорьев и партнеры» Дмитрий Григорьев в беседе с « Абзацем ».

По словам эксперта, за такое правонарушение в России предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Как пояснил специалист, помимо основного наказания, виновный может быть обязан возместить ущерб, причиненный как частным, так и публичным интересам. Решение суда будет зависеть от тяжести правонарушения и размера ущерба.

Юрист предупредил, что доказать связь между действиями нарушителя и причинением вреда бывает непросто, особенно в случаях подключения к Wi-Fi и использования трафика.