Юрист Графкин предупредил о рисках потери имущества при процедуре банкротства

Юрист Евгений Графкин в разговоре с сайтом News.ru предупредил о минусах процедуры банкротства для физических лиц. Он отметил, что гражданин может потерять незащищенное законом имущество и лишиться права управлять своими финансами.

Как отметил эксперт, имущество, не защищенное законом (вторая недвижимость, автомобили, сбережения сверх прожиточного минимума, предметы роскоши), продается на торгах. Это касается и совместно нажитого в браке имущества. Кроме того, временно всеми финансами и счетами распоряжается управляющий, и банкроту запрещаются сделки с имуществом и получение займов.

По решению суда банкроту могут запретить покидать Россию, но только в исключительных случаях. Также в течение трех лет нельзя управлять юридическим лицом, а в течение пяти лет нужно сообщать о своем статусе банкрота при обращении за кредитом, добавил Графкин.