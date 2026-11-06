Юрист Горелов разъяснил правила находки животных по закону

Нашедший собаку человек обязан вернуть ее владельцу, но может потребовать вознаграждение и компенсацию расходов. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на юристов.

По словам старшего партнера юридической компании «Дубинин и партнеры» Алексея Горелова, животное по закону считается вещью, поэтому его находка регулируется гражданским законодательством. «Если я ее потерял, а кто-то ее нашел, то закон может расценить это не как находку, а как хищение чужого имущества», — приводит его слова Авторадио.

Вознаграждение может составить до 20% стоимости животного. Эта сумма выплачивается помимо компенсации расходов на содержание собаки, например на корм.

Если владелец животного неизвестен, нашедший должен в течение трех дней заявить о находке в полицию или орган местного самоуправления, которые занимаются поиском хозяина. Если в течение шести месяцев собственник не объявится, право собственности на животное переходит к нашедшему.