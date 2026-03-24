Юрист Горелов предупредил, что за кормление голубей могут быть штрафы

Кормление голубей возле дома может привести к штрафам, если это нарушает санитарные нормы и приводит к появлению грязи, грызунов и повреждению объектов благоустройства. В таких случаях применяется статья о нарушении требований в области охраны окружающей среды, предусматривающая штраф до трех тысяч рублей, а при повторном нарушении — до пяти тысяч рублей. Юрист Алексей Горелов пояснил «Авторадио» , что на практике такие нормы применяются не так часто.

Он сообщил: «Реальность несколько отличается от заголовков новостей — та статья, на которую ссылаются все авторы, говорит о том, что штраф предусмотрен за отходы производства и потребления. Это должны быть либо именно отходы, которые уже начинают гнить, либо создавать антисанитарию. Промышленные масштабы — это десятки и сотни килограммов этих отходов».

Эксперты также отмечают, что региональные и местные власти могут вводить дополнительные ограничения. При систематических нарушениях жильцам рекомендуется обращаться в управляющую компанию, Роспотребнадзор или полицию.