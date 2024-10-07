Юрист Гонгало сравнил запрет квадробики с законопроектом о домашнем насилии

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала о разработке законопроекта, направленного на запрет пропаганды «нечеловеческого образа жизни». Скорее всего, речь идет о квадробинге, сообщил « ФедералПресс ».

Свое мнение по данному поводу высказал доктор юридических наук Бронислав Гонгало. Он сравнил соответствующие меры с законопроектом о домашнем насилии, который еще не приняли.

По его словам, оба предложения допускают «произвольное вмешательство» в семейные дела. Участковый не может ходить и проверять, как воспитываются дети, считает юрист.