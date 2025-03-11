Юрист Гладун: план «Ковер» не предусматривает особых льгот для пассажиров

Юрист в области туризма Анна Гладун в беседе с ОТР объяснила, что закрытие воздушного пространства по плану «Ковер» автоматически приводит к задержкам или отмене авиарейсов. В некоторых случаях самолеты перенаправляются на запасные аэродромы. Однако, согласно закону, пассажирам не полагается возврат денег за билеты при введении плана «Ковер».
По словам эксперта, возврат денег возможен только на общих основаниях, предусмотренных Воздушным кодексом РФ.
«Здесь каких-то либо льгот для пассажиров, к сожалению, не предусмотрено», — сказала она.
Гладун подчеркнула, что план «Ковер» является сравнительно новой мерой противодействия терроризму и не предусматривает особых льгот для пассажиров.
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