Юрист Гладун: план «Ковер» не предусматривает особых льгот для пассажиров

Юрист в области туризма Анна Гладун в беседе с ОТР объяснила, что закрытие воздушного пространства по плану «Ковер» автоматически приводит к задержкам или отмене авиарейсов. В некоторых случаях самолеты перенаправляются на запасные аэродромы. Однако, согласно закону, пассажирам не полагается возврат денег за билеты при введении плана «Ковер».