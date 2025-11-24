Юрист Георгиева указала на возможность добиться запрета на посуточную аренду соседней квартиры
Юрист Алла Георгиева рассказала RT, что по законодательству РФ нет прямого запрета на посуточную аренду жилья.
Однако специалист предложила принять определенные меры и направить жалобы различным ведомствам, если съем квартиры соседей приносит неудобства.
«Не только в прокуратуру, полицию или Роспотребнадзор. Можно написать и в Налоговую службу, чтобы они проверили, надлежащим ли образом оформляются документы и уплачиваются налоги», — отметила эксперт.
Как пояснила юрист, чем больше будет обращений, тем больше штрафов и запретов получит недобросовестный арендодатель. В результате можно обратиться в суд и добиться запрета на сдачу квартиры в краткосрочный съем.