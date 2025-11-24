Юрист Георгиева указала на возможность добиться запрета на посуточную аренду соседней квартиры

Юрист Алла Георгиева рассказала RT , что по законодательству РФ нет прямого запрета на посуточную аренду жилья.

Однако специалист предложила принять определенные меры и направить жалобы различным ведомствам, если съем квартиры соседей приносит неудобства.

«Не только в прокуратуру, полицию или Роспотребнадзор. Можно написать и в Налоговую службу, чтобы они проверили, надлежащим ли образом оформляются документы и уплачиваются налоги», — отметила эксперт.

Как пояснила юрист, чем больше будет обращений, тем больше штрафов и запретов получит недобросовестный арендодатель. В результате можно обратиться в суд и добиться запрета на сдачу квартиры в краткосрочный съем.