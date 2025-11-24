Юрист Георгиева сообщила, что при покупке автомобиля у пенсионера необходимо активно взаимодействовать с продавцом

Для обеспечения безопасности при покупке автомобиля у пожилого человека необходимо активно взаимодействовать с продавцом. Юрист Алла Георгиева в беседе с «Москвой 24» рекомендует задавать как можно больше уточняющих вопросов, например, о причинах продажи машины и ее предыдущих владельцах.

«Чем больше диалога, тем лучше можно понять истинные мотивы продажи», — пояснила юрист.

Георгиева подчеркнула, что присутствие медицинского эксперта при сделке недостаточно, так как врач не всегда может определить, является ли человек внушаемым или ведомым. В качестве дополнительной меры предосторожности она посоветовала связаться с родственниками пожилого человека и сообщить им о планируемой сделке.

Ранее телеграм-канал Baza сообщал о схемах обмана с участием пенсионеров на авторынке. В частности, был случай, когда житель столицы приобрел Volkswagen Tiguan за 1,8 миллиона рублей у пожилой женщины. Вскоре мужчина решил продать автомобиль, но вместо покупателей к нему прибыли сотрудники полиции, которые сообщили, что пожилая женщина продала имущество под давлением мошенников. В результате машину забрали на стоянку, а покупателя признали недобросовестным.