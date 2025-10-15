Юрист Георгиева сообщила, что потребитель имеет право требовать возврата денег, если доставка задержана

Юрист Алла Георгиева в беседе с «Москвой 24» сообщила, что потребитель имеет право потребовать возврата денег, если доставка еды задержана.

Клиента нужно информировать о времени доставки и привозить еду вовремя. Если блюдо не привезли вовремя, то от него можно отказаться, ведь блюдо потеряло актуальность, особенно если еда успела остыть.

Георгиева рекомендует внимательно читать условия договора с операторами доставки. Некоторые прописывают размер неустойки за задержку, обычно это 3% от стоимости заказа за каждый час просрочки. Если таких условий нет, то оператор должен выплачивать пени в размере 0,5% от стоимости товара за каждый день просрочки, согласно статье 23.1 закона «О защите прав потребителей».

Потребители имеют право на качественную и безопасную еду. Если в заказе оказалось подгоревшее или непрожаренное блюдо, покупатель может сделать фото- и видеодоказательства и потребовать вернуть деньги.