Юрист Георгиева призвала возвращать товар в магазин с чеком при обнаружении просрочки

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева поделилась информацией с RT о том, какие права есть у покупателей в случае приобретения просроченного товара.

По словам юриста, продавец несет полную ответственность за качество продукции.

«Когда человек покупает продукты, он рассчитывает, что они качественные. И потребитель может не увидеть, что тот или иной продукт просрочен. В этом вопросе ответственность полностью лежит на продавце», — подчеркнула она.

При обнаружении просрочки дома потребителю следует вернуть товар в магазин вместе с чеком, отметила Георгиева. «Хорошо, если он окажется рядом. Вернуть следует и некачественную продукцию, и чек. Также доказательствами могут быть и свидетельские показания», — добавила она.

Юрист отметила, что покупатель имеет право не только на возврат средств, но и на компенсацию морального вреда. «Если этот вопрос не удастся решить с продавцом, покупатель имеет право обратиться в суд. Но это потребует дополнительной траты времени и средств, чтобы защитить свои права», — подытожила Георгиева.